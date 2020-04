Aggiornamenti su coronavirus in Sicilia. Tutto come previsto, virus quasi inesistente

E’ quasi inesistente il coronavirus in Sicilia. Un po’ le misure di contenimento, un po’ la debolezza del virus, da noi meno aggressivo che da altre parti. Fatto sta che anche oggi il bilancio è poca cosa. Aumentano i tamponi, diminuiscono i casi, e anche i ricoverati. Oggi sono sei in meno di ieri.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 17 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 45.172 (+2.767 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.625 (+46), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.139 persone (+31), 296 sono guarite (+12) e 190 decedute (+3).

Degli attuali 2.139 positivi, 567 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 46 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.572 (+37) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione …









