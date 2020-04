Trapani, multa da oltre 500 euro per quattro persone che sono uscite di casa senza motivo

Continuano a Trapani i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle normative per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Ieri, gli agenti della polizia municipale hanno fermato 78 automobilisti. Quattro di loro sono stati multati perchè usciti di casa senza una valida motivazione. Ciascuno di loro dovrà borsare 533 euro.

I controlli interessano anche le attività commerciali. Un esercente è stato contravvenzionato perchè aveva esposto merce non contemplata dalle normative in vigore.









