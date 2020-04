Trapani, lo sportello antiviolenza ancora più impegnato con l’isolamento da covid-19

Anche e soprattutto in questo periodo di quarantena dovuto al covid-19, l’associazione Co.Tu.Le. Vi. nata nel 2008 a Trapani è impegnata costantemente con lo Sportello Antiviolenza Diana e si occupa ogni genere di violenza.

In questi anni il numero di Sportelli è aumentato e si è creta una rete che abbraccia cinque Province siciliane. Secondo i dati dell’associazione, dal 2019 ad oggi, 39 utenti hanno ricevuto assistenza (35 colloqui e 9 collocamenti, di cui due sotto emergenza Covid-19), ma i numeri sono in crescita, specie in questo periodo di isolamento in cui la convivenza con le persone violente è forzata.

“Nei nostri sportelli – Aurora Ranno, presidente di Co.Tu.Le Vi – l’approccio tra denunciante e operatore è più morbido: noi siamo la mediazione con le istituzioni. Chi viene qui si sente a proprio agio nel raccontare quello che gli succede. Qui incontrano i …









