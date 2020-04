Sequestrata discarica di rifiuti speciali. Due denunciati

FRIGNANO (Ce) – Nell’ambito delle attività operative delineate dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, volte alla repressione degli illeciti ambientali, con particolare riguardo al fenomeno dei roghi e dell’illecito smaltimento dei rifiuti, i Carabinieri del NOE di Caserta hanno individuato un’altra area ad uso agricolo trasformata in un sito di sversamento ed interramento di rifiuti.

Nello specifico, in agro del comune di Frignano, sono stati sorpresi un agricoltore ed un operaio che, con l’ausilio di una pala meccanica, erano intenti allo spianamento e compattamento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali provenienti dalle demolizioni edili e costituiti da mattonelle, mattoni, cemento armato, tondini e putrelle di ferro. Nell’area venivano rinvenuti circa 150 mc di rifiuti.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria, per gestione illecita di rifiuti. Il terreno e la pala meccanica, il cui valore …









