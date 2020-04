Saranno distribuite in Sicilia nei prossimi giorni 24.000 mascherine filtranti per uso civile realizzate in TTR – Tessuto Tecnico Riutilizzabile‚ realizzabile dalla ditta Startex di Calatabiano (CT).

Le mascherine – che non costituiscono un presidio medico e non possono‚ quindi‚ essere utilizzate dagli operatori sanitari durante il servizio – costituiscono una valida alternativa per tutte quelle persone che nella quotidianità‚ per protezione personale e per relazione con il pubblico‚ hanno necessità di ridurre le possibilità di contagio. Si tratta di dispositivi lavabili fino a mille volte che‚ proprio perché riutilizzabili‚ hanno anche un minor impatto sull’ambiente.

“In questa situazione di emergenza – precisa Calogero Foti‚ Capo del DRPC Sicilia – la carenza di mascherine sanitarie è stato uno dei problemi con cui ci la nazione si è dovuta confrontare. La deroga prevista dall’attuale normativa …









