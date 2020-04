Sabbia, ovvero minuscoli frammenti di minerali e roccia.  

di Giovanni Stallone

Tanto tempo fa, in un piccolo paesino collinare, vicino al mare, viveva una donna in dolce attesa, che col marito discutevano per ore sul nome del nascituro. Lucia, Maria, Teresa, Matilde, i nomi femminili che lei preferiva maggiormente. Rita, Luisa, Nina, Alina, i nomi femminili che piacevano al marito. Inoltre bisognava pensare anche a un eventuale maschio, e allora continuavano a leggere lunghissimi elenchi di scelta, senza mai raggiungere un accordo.

“Quando nostro figlio nascerà, dovremo pur dargli un nome!” Diceva il marito adirandosi non poco e a cui la moglie, noncurante della sua collera, ribatteva con un nenti ci fa! Oh! Quanto odiava quel suo nenti ci fa che lei ripeteva continuamente, soprattutto se in disaccordo!

Dopo poco tempo seppero che i bambini sarebbero stati due, ma il parto gemellare non poté che aumentare a dismisura le …









Leggi la notizia completa