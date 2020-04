Paura del coronavirus sulla Costa Deliziosa al largo di Marsala “Restate tutti in cabina”

“Restate tutti in cabina” è l’appello del comandante della nave da crociera Costa Deliziosa, ancorata al largo di Marsala, rivolto agli oltre mille passeggeri della nave al centro di una vicenda singolare.

La stiamo raccontando da questa mattina su Tp24. Un passeggero è stato trasportato in ospedale a Marsala, ed è ricoverato in rianimazione, per un sospetto caso di coronavirus. Il personale medico dell’ospedale dà per scontato che si tratti di Covid, dalla nave cercano di calmare gli animi.

Ma alla fine il comandante ha dovuto prendere precazioni. Ed è per questo che tutte le attività in nave si sono fermate (stasera era previsto uno spettacolo, come da programma) ed è stata annullata la cena, che sarà servita in cabina.

Il comandante nella lettera inviata a tutti i passeggeri riassume la vicenda, secondo Costa Crociere: un ospite ieri sera ha accusato sintomi influenzali, e già …









