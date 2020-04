Marsala, un comitato di cittadini e il consigliere Nuccio intervengono sulla revoca MYR

La revoca da parte della Regione della concessione alla MYR per la realizzazione del Marina di Marsala e le dichiarazioni di Massimo Ombra hanno suscitato una prima reazione da parte di alcuni cittadini marsalesi, tra i quali il consigliere comunale Daniele Nuccio.

Assieme hanno scritto un documento, con il quale chiedono di far sapere alla città che cosa sta accadendo e perché non ci sia stato un documento che informasse tutta la cittadinanza. Replicano inoltre alle dichiarazioni che Massimo Ombra ha rilasciato alla nostra redazione (potete leggere qui). Il comitato di cittadini si dice interdetto, per il fatto che Ombra abbia l’interesse a riconsiderare l’accordo di programma.

Infine, facendosi portavoce degli operatori portuali, chiedono al sindaco Di Girolamo che cosa intende fare per sollecitare la Regione per le somme di 27 milioni di euro previsti per Marsala all’interno del Piano Integrato delle Infrastrutture e Mobilità. Qui di …









