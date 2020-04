Marsala, turista sbarca dalla Costa Deliziosa per sospetto caso di Covid-19

Allarme a bordo della “Costa Deliziosa”, gigante del mare e gioiello della Costa Crociere al largo di Marsala. Stamane, infatti, è stato necessario trasportare in ospedale una donna per sospetto Covid-19. Le operazioni si sono svolte mediante una scialuppa di salvataggio grazie alla quale la viaggiatrice è stata portata a terra, dove un’ambulanza l’attendeva per trasportarla al Covid Hospital. Massima allerta a bordo della nave, unica crociera ancora in corso di svolgimento. La popolazione marsalese, invece, dibatte animatamente sulle sorti della nave, respinta in numerosi porti.









