Marsala, positivo al coronavirus trasferito dalla Costa Deliziosa al Covid Hospital

Positivo al coronavirus un uomo di Livorno imbarcato sulla Costa Deliziosa. La nave da crociera, a largo delle coste di Marsala, alle 10.30, ha trasferito sulla terraferma, attraverso una scialuppa di salvataggio, il suo ospite, immediatamente trasportato con un’ambulanza al Covid Hospital di Marsala, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. Sul posto i soccorritori giunti da Trapani con a bordo un medico anestesista e rianimatore, poiché l’uomo era già stato intubato. A coadiuvare le operazioni, gli uomini della Capitaneria di Porto di Marsala e Petrosino guidati dalla Comandante Carla Picardi, che hanno scortato con due motovedette l’entrata in porto e l’uscita della scialuppa. La Costa Deliziosa, unica nave da crociera della compagnia italiana Costa ancora in navigazione, ha a bordo 1.815 passeggeri, di cui 310 italiani e 898 componenti dell’equipaggio. Da programma, la crociera, iniziata il 5 gennaio da Venezia per …









