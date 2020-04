Marsala. ” Passeggero non ancora caso Covid 19″: La precisazione di Costa Crociere

In merito al vostro articolo su Costa Deliziosa, intendiamo precisare che il passeggero sbarcato non è stato ancora diagnosticato come caso di COVID-19. Sono in corso accertamenti a riguardo nella struttura ospedaliera dove è stato ricoverato.



Ecco il nostro statement a riguardo:

“Costa Crociere informa che è stato effettuato uno sbarco medico via tender questa mattina da Costa Deliziosa presso il porto di Marsala per un ospite di nazionalità italiana.L’uomo è ora ricoverato presso l’ospedale locale in condizioni stabili.Visto lo stato di allerta generale dovuto alla pandemia in corso e considerata la situazione sanitaria dell’ospite, sono state implementate tutti i protocolli attualmente previsti sia a bordo che dalle autorità sanitarie di terra. A bordo è dunque previsto l’isolamento dei passeggeri come misura precauzionale, mentre le autorità sanitarie effettueranno in ospedale …









Leggi la notizia completa