Marsala, il caso Costa Deliziosa: “Si all’assistenza, ma non scenda nessuno”

“Grande preoccupazione desta la nave da crociera “Costa deliziosa” ancorata al largo del porto di Marsala, dalla quale oggi è stato fatto scendere un passeggero con sintomi che lasciano presumere l’infezione da Covid-19. Voglio sperare, però, che nessuno dei passeggeri e del personale di bordo venga fatto sbarcare soprattutto nel caso in cui venisse confermata la positività del turista portato presso l’ospedale di Marsala. L’eventuale quarantena sia garantita a bordo della stessa nave, che peraltro da ciò che osserviamo non ha ripreso la sua navigazione. Fatto, quest’ultimo, che desta allarme e per il quale sono stata allertata da numerosi cittadini e amministratori dei comuni trapanesi. Nella serata di oggi sapremo se il passeggero trasferito all’ospedale Paolo Borsellino ha contratto il coronavirus. Auspico che il presidente Musumeci adotti nel merito ogni provvedimento necessario al …









