Marsala, donna aggredita in strada: “aiutatemi, chiamate la polizia”. Il video

“Chiamate la polizia, aiutatemi”, sono queste le drammatiche urla di una donna che qualche sera fa hanno interrotto il silenzio della via Trapani a Marsala, nei pressi della gelateria Sigel.

E’ una scena terribile che alcuni cittadini sono riusciti a registrare. La donna è tenuta da un uomo a torso nudo, e continua a gridare chiedendo aiuto e l’uomo ad un certo punto la scaraventa a terra. In quel momento si ferma un’auto e scende una guardia giurata per cercare di aiutare la donna e viene subito aggredito dall’uomo.

Il filmato si interrompe quando le persone che, dal balcone di casa stavano filmando, iniziano a gridare e allo stesso momento chiamano le forze dell’ordine. Una scena di violenza inaudita. Qui sotto il video dell’aggressione:









