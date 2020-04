Marsala, Costa Crociere: “A bordo tutto sotto controllo. Presto andremo a Barcellona”

Dall’ospedale di Marsala riferiscono di aver ricoverato in rianimazione un uomo, un passeggero della nave “Deliziosa” di Costa Crociere, ancorata al largo di Marsala.

Dalla nave tranquillizzano tutti. “E’ stato effettuato uno sbarco medico via tender questa mattina da Costa Deliziosa presso il porto di Marsala per un ospite di nazionalità italiana.L’uomo è ora ricoverato presso l’ospedale locale in condizioni stabili”.

“Visto lo stato di allerta generale dovuto alla pandemia in corso e considerata la situazione sanitaria dell’ospite, sono state implementati tutti i protocolli attualmente previsti sia a bordo che dalle autorità sanitarie di terra. A bordo è dunque previsto l’isolamentodei passeggeri come misura precauzionale, mentre le autorità sanitarie effettueranno in ospedale gli accertamenti necessari a valutare approfonditamente lo stato di salute complessivo dell’ospite, incluso l’accertamento diagnostico previsto in questo periodi per il Covid-19” continua Costa Crociere.

Costa Deliziosa non si









