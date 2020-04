Marsala, aggredisce donna in strada ed un automobilista giunge in soccorso

Una scena davvero raccapricciante quella avvenuta questa sera a Marsala in via Trapani, nel tratto adiacente al negozio Sigel. Un uomo in pantoloncini a dorso nudo ha aggredito una donna, probabilmente i due si conoscevano. (La scena è stata ripresa attraverso un video da Tp24).

Ad un certo punto l’uomo ha scaraventato la donna a terra, la quale chiedeva a voce alta di chiamare la polizia. Dopo pochi secondi sul posto si è fermata un’auto con a bordo un addetto alla sicurezza per intervenire in soccorso della donna; anch’esso è stato aggredito dall’uomo che appariva in stato alquanto alterato. Alcuni residenti sentendo le urla della donna e assistendo alla scena dalla finestra hanno chiamato le forze dell’ordine.

Foto da TP24









