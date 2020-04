“Marina di Marsala”, la storia del porto turistico che doveva cambiare la città /1

Sul futuro porto turistico di Marsala, quello che in questi anni abbiamo imparato a chiamare “Marina di Marsala”, nei giorni scorsi è calato il sipario, rappresentato dalla revoca della concessione alla MYR, che al momento sembra porre definitivamente fine a tanti anni di sogni e speranze in questa importante infrastruttura che, doveva servire a cambiare il volto della città dal punto di vista turistico-economico.

Da oggi su tp24 facciamo una cronistoria dei passaggi più importanti del progetto del porto turistico. Prima però dobbiamo ricordare ciò che è accaduto nei giorni scorsi. La Regione come abbiamo scritto, ha revocato la concessione alla Marsala Yachting Resort di Massimo Ombra, (qui il provvedimento di revoca) da parte del dirigente Giuseppe Battaglia del Dipartimento Regionale dell’Ambiente che fa capo allo stesso assessorato regionale Territorio e Ambiente.

In sostanza, la Regione ha dato più volte …









Leggi la notizia completa