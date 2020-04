Lo Curto: “Governo Musumeci garantisca mascherine a tutti i siciliani”

“Il progressivo alleggerimento delle misure varate per fronteggiare l’epidemia da coronavirus imporrà per lungo tempo l’uso di mascherine e guanti a tutti i cittadini.

Occorre che il governo Musumeci si faccia carico di un’attività di supervisione nelle forniture che garantisca a tutti i siciliani la possibilità di dotarsi dei dispositivi di protezione individuale. Per questa ragione chiedo che si avvii una distribuzione capillare delle mascherine in tutte le farmacie della regione che potranno venderle ad un prezzo predeterminato, fuori da qualsiasi speculazione. Si prospetta una fase in cui il distanziamento sociale, nell’uscita dal lockdown, sarà la regola per molti mesi.

E’, dunque, un diritto di ciascuno potersi fornire di Dpi senza ritardi a garanzia della propria e dell’altrui salute. Nell’approvvigionamento controllato delle mascherine si tenga conto ovviamente degli stock da garantire …









