L’Asd Valderice segna il gol più bello nella partita della solidarietà contro il COVID-19

L’Asd Valderice 2013 dimostra attaccamento verso il proprio territorio, in un momento di emergenza globale, con la donazione di «174 confezioni di acqua naturale da 2lt (1044 bottiglie) tramite i Servizi Sociali al Comune di Valderice. La consegna – si legge sul post della pagina Facebook della società – è avvenuta questa mattina presso la sede del Comune, alla presenza del Presidente Giuseppe Messina e dei Dirigenti Francesco Morreale e Giuseppe Oddo. Le confezioni sono state acquistate presso il Maxistore Deco’ di Valderice, che ringraziamo per la collaborazione e verranno distribuite alle famiglie più bisognose».

Queste le parole del presidente della società neroverde, Giuseppe Messina: «Abbiamo voluto dare il nostro contributo al territorio valdericino con un piccolo gesto nella consapevolezza delle grandi difficoltà che colpiscono diverse famiglie del paese. Da sempre oltre a fare calcio a Valderice ci spendiamo per il sociale, …









