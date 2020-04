La poesia di Francesco Saverio Bascio, poeta verseggiatore, ai tempi del Covid 19

“Angeli” di Francesco Saverio Bascio

Ascolto il tempo che non passaanche lui adessosembra essersi fermatoal di là dello schermosi riflettono le notee le ascolto per un po’le prime…sembrano un po’ incertema mi parlano di te mammapoi la voce del pianosi mischia alle sirenee l’angoscia alimenta la paurati prego aiutaci mammaPerché qualcuno è morto ancorae quel suono…quel suono diventa ormai assordante.Vorrei fosse un po’ stonatoquel suonoe vedo gli angeli a guidarloma non hanno più le loro alie la mascheranon ne nasconde più le lacrime.









