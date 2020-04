In Sicilia si pensa alla stagione balneare. In spiaggia forse a fine giugno

I gestori dei lidi vogliono fare presto, vogliono date certe e indicazioni precise su inizio e modalità della stagione balneare.

La Regione siciliana non vuole creare false aspettative, come quella di iniziare entro maggio. Tutto fa pensare che la stagione balneare in Sicilia ci sarà, ma non comincerà prima di metà giugno, primi di luglio. Un po’ di estate per i lidi che chiedono nel frattempo di essere autorizzati a fare quei lavori di manutenzione necessari per l’eventuale ripresa delle attività. I balneari hanno ottenuto la sospensione dei pagamenti dei canoni demaniali, ma l’assessore regionale al Territorio, Totò Cordaro, conta di convincere il governo nazionale ad esonerare per tutto il 2020 il pagamento dei canoni.

Ma come si ritornerà in spiaggia? La parola d’ordine sarà “distanziamento sociale”, e poi si pensa …









