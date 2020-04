Il virus nel Trapanese. Diminuiscono i positivi, aumentano i guariti. I dati aggiornati

Scende il numero degli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, 4 in meno rispetto a ieri. Sono 95 gli attuali contagiati, secondo i dati forniti dall’Asp di Trapani. Il dato è al netto dei decessi, sei, e delle guarigioni 18, 6 in più rispetto a ieri.

Salemi non è più la città con più contagiati, alcune persone sono guarite, adesso è Alcamo la città con più positivi

Questi, nel dettaglio, gli attuali positivi per città. Alcamo 19; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 17; Trapani 15; Valderice 13.

Sono 6 le persone ricoverate, di cui una a Trapani e 5 a Marsala (2 in Terapia intensiva, 3 in Covid).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 215 tamponi, che fanno arrivare a 2972 il totale dei test fatti. Sono stati fatti 700 test sierologici sul personale sanitario, 350 soltanto ieri.

I guariti e dimessi dagli ospdali …









Leggi la notizia completa