Grave incidente a Palermo: un morto e tre feriti

Un imprenditore di Bagheria (Palermo) Filippo Pretesti, 49 anni, è morto sulla sua Golf in un’incidente stradale in via Messina Marine a Palermo che ha coinvolto un autobus di linea un altra vettura in movimento e due automobili in sosta.

Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali palermitani. Tra loro anche l’autista di un autobus. La strada è rimasta chiusa, e i traffico dirottato, per consentire i rilievi della polizia municipale e gli interventi per rimuovere i mezzi.

Secondo alcune prime indicazioni l’auto guidata dall’uomo andava a forte velocità e al momento dell’incidente stava eseguendo un sorpasso. Alcune voci non confermate dicono che l’uomo avrebbe superato un’auto della polizia di Stato prima di perdere il controllo della vettura.









