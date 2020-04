Giustizia: Roberto Piscitello pm alla Procura di Marsala

L’ex pm della Dda di Palermo, nonché ex direttore generale del Ministero della Giustizia, Roberto Piscitello (era a capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria come responsabile della gestione dei detenuti e dei provvedimenti di 41 bis), è andato a coprire uno dei posti vacanti come sostituto alla Procura di Marsala.

L’ufficio è diretto da Vincenzo Pantaleo. In magistratura dal 1995, come sostituto della Dda, Piscitello si è occupato per circa dieci anni di mafia e in particolare delle inchieste sulle cosche del Trapanese, sui fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro e delle ricerche del “padrino” di Castelvetrano. Assieme a Massimo Russo ha coordinato le operazioni “Peronospera”, con le quali è stata smantellata la famiglia mafiosa marsalese ed è stata fatta luce anche sui rapporti con settori dell’imprenditoria, della politica e della burocrazia comunale. Tra i latitanti arrestati nell’ambito di queste inchieste, i boss Andrea Manciaracina e Natale Bonafede. L’ex pm, pi& …









