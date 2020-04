Giuseppe Cusumano: “Ecco come curare il Covid -19. Il mio studio”

Giuseppe Cusumano, medico di Campobello di Mazara, afferma di aver capito come bloccare il Covid-19, la terribile influenza causata dal coronavirus.

Ecco la sintesi delle sue conclusioni scritte per Tp24.

Oggi il Covid non fa più paura, fin dall’inizio della pandemia, in tempi non sospetti, avevo visto in due molecole il potenziale per poter bloccare il Covid-19.

Le molecole sono l’Idrossiclorochina e l’Azitromicina rispettivamente nei nomi commerciali Plaquenil e Zitromax.

Da un lavoro svolto empiricamente su qualche paziente riconosco il valore insostituibile della Azitromicina, la quale agisce sul microbioma polmonare andando a colpire uno o più di questi batteri: Veillonella, Prevotella, Neisseria e Acinobacter che sono la causa dello sviluppo del COVID-19.

Questi batteri, infettati dal virus fungerebbero da carrier ovvero da trasportatori permettendo al virus di moltiplicarsi in modo esponenziale e di entrare all’interno della cellula polmonare manifestando …









