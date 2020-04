“Ecco perché il Decreto Liquidità per le imprese non sarà efficace”

Gentile direttore, ci permettiamo inviarle questa ns. nota per illustrarle brevemente il “poderoso e portentoso” decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 denominato anche Decreto Liquidità (decreto omnibus) in cui il governo si “vanta”, tra le varie misure adottate, di aver trovato una soluzione alle difficoltà economiche e di liquidità delle imprese di oggi, ma a parer nostro, di dubbia efficacia e con norme farraginose, lontane dal dare un’immediata liquidità che sia in grado di risollevare l’economia italiana. Infatti lo stanziamento per questa misura è a saldo zero!!! (leggasi art. 1 comma 14).

Il decreto prevede, in via semplificativa e non del tutto esaustiva, la concessione da parte dello Stato, tramite un proprio ente, di garanzie in favore di Banche, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. I beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione che alla data del 31 dicembre 2019, non …









Leggi la notizia completa