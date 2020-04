È morto lo scrittore Luis Sepulveda, autore della “Gabbianella e il gatto”

È morto oggi, 16 marzo, lo scrittore cileno Luis Sepulveda all’Ospedale dell’Università Centrale delle Asturie (Oviedo) dove era stato ricoverato alla fine di febbraio per aver contratto il coronavirus.

L’autore che ha incantato il mondo con la storia della Gabbianella e del gatto che le insegnò a volare era risultato positivo al tampone nei primi giorni di marzo. Da poco era tornato dal Portogallo, ospite del Correntes d’Escritas, festival di letteratura a Povoa de Varzim, dal 15 al 23 febbraio. È stato il primo caso diagnosticato in Asturia.

Divere sono state in questi giorni le notizie che rivelavano gravi peggioramenti clinici. Ma la moglie aveva sempre tenuto a smentirli, e i medici stessi parlavano di un lento recupero.









