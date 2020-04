Coronavirus, le imprese siciliane a caccia di liquidità per sopravvivere

Vivono in sospensione le imprese siciliane alle prese con richieste di finanziamento a sostegno della liquidità per la sopravvivenza, ma in attesa di nuove disposizioni e deroghe. Hanno effettuato la richiesta di accesso a nuovi fondi creati ad hoc ma hanno sicuramente la preoccupazione di indebitarsi troppo, rischiando poi di trovarsi ancora di più in difficoltà nel momento in cui la ripartenza fosse più lontana. Ma se i contributi alle categoria produttive e professionali iniziano ad arrivare, per le imprese la questione è un po’ diversa.

Il MiSE e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno lavorando insieme all’Abi e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure così da potere ricevere la liquidità necessaria per affrontare le spese …









Leggi la notizia completa