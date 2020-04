Coronavirus, la solidarietà a Marsala. Padre Fiorino molla: “Ho visto invidia, e non solo”

Padre Francesco Fiorino da oggi termina il suo prezioso lavoro di coordinamento del gruppo di volontari a sostegno delle famiglie marsalesi in difficoltà a seguito della chiusura di tutte le attività economiche per il coronavirus.

Solo ieri sono stati consegnati dal gruppo di volontari da lui coordinati ben 82 pacchi spesa.

“Le mie scarse difese immunitarie (attendo che l’ASP mi facciano il “tampone” per verificare il mio stato di salute… non ho alcun sintomo sia chiaro! ) e la non disponibilità (chiesta da più 15 giorni) di aver il palazzetto dello sport (di proprietà comunale) come “centro operativo” adeguato ad esigenze di spazio, di aerazione e di logistica per lo stoccaggio degli alimenti e del confezionamento dei pacchi, mi obbligano a lasciare il significativo e delicato compito di coordinare i volontari, di incentivare le donazioni e altri compiti” dichiara Fiorino.

In queste giornate di pandemia …









