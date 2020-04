Coronavirus, i trattori di “Mazara Agricola” sanificano diverse aree del territorio

Oggi giovedì 16 aprile ore 18, al via gli interventi di sanificazione del territorio comunale grazie alla disponibilità gratuita offerta al Comune dal Comitato “Mazara Agricola”.

Prende il via da oggi e proseguirà ogni giovedì e lunedì una serie di azioni di sanificazione del territorio grazie alla disponibilità, a titolo gratuito, del Comitato “Mazara Agricola” che con propri mezzi agricoli, trattori dotati di attrezzature specializzate (atomizzatori) effettuerà la nebulizzazione di prodotto sanificante secondo le prescrizioni ed autorizzazioni sanitarie.

L’iniziativa del Comitato “Mazara Agricola” coordinato da Andrea De Simone con Davide Rosella sarà attuata in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale e la Protezione Civile comunale.

Il primo intervento di sanificazione con mezzi agricoli è previsto domani dalle ore 18, con nebulizzazione mirata di prodotto sanificante in zone particolari, quali aree adiacenti supermercati, tabaccherie, farmacie, studi medici, uffici …









