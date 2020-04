Corecom Sicilia, 10mila controversie tra cittadini e pay tv

“Oltre 10mila istanze di conciliazione tra cittadini e società di telefonia e pay tv sono state gestite dal Corecom Sicilia dal 2018 ad oggi. E’ un risultato molto importante a tutela dei siciliani che ci rende soddisfatti dei traguardi raggiunti in questi anni dal Corecom Sicilia.

Sicuramente l’attivazione della piattaforma on line Conciliaweb, nel luglio del 2018, ha semplificato le procedure e ha generato un notevole incremento delle istanze che supera il 40%. I dati degli ultimi dodici mesi confermano che i cittadini stanno riponendo sempre maggiore fiducia nel nostro servizio di risoluzione delle controversie”.

Lo ha detto la presidente Maria Astone, illustrando la Relazione annuale 2019 approvata dal Comitato regionale per le comunicazioni.Le richieste di conciliazione in due anni sono quasi raddoppiate. Solo nel 2019 le istanze presentate sono state 6.119, il 43% in più in confronto al 2017 e il 17% in aumento rispetto al 2018. Complessivamente, dal luglio del 2018 ad …









