Castelvetrano: elenco attività convenzionate con i “buoni spesa”

Il Comune di Castelvetrano ha iniziato oggi le attività di distribuzione dei “buoni spesa” previsti dagli interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza coronavirus. Le persone e/o famiglie aventi diritto saranno convocati, previo contatto telefonico, presso la sede del palazzo informagiovani di Piazza Generale Cascino 8.

Pubblichiamo di seguito l’elenco delle attività commerciali aderenti all’attuazione di questa misura a sostegno alimentare:

Gruppo MARTINO | Via Giallonghi, 6 ‐ Castelvetrano 0924 459881

INTERSPAR | Via Caduti di Nassirya ‐ Castelvetrano 091 546632

Paghi Poco | Via Caduti di Nassirya ‐ Castelvetrano 0924 907070

CONAD | Via Roma, 73 ‐ Castelvetrano 0924 45721

CONAD Superstore | Via dei Templi km 74,600 ‐ Castelvetrano 0924 45721

Bonsignore Carni | Via Roma, 61 ‐ Castelvetrano 0924 905871

Il Centesimo | Via G. Gentile, 26 ‐ Castelvetrano 0934 632558

Il Centesimo | Via Caduti di Nassirya ‐ Castelvetrano 0934 632558

CRAI | Via Sapegno ‐ Castelvetrano 0924 932208

