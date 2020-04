Castelvetrano, 70.000€ per la gestione randagi maggio-agosto

Per i prossimi 4 mesi non dovremmo più sentire di disagi legati all’emergenza randagismo! Il Comune di Castelvetrano, infatti, ha stanziato 70 mila euro per far fronte a questa problematica al fine di evitare spiacevoli disagi ai cittadini e brutali sofferenze agli animali che nei periodi della bella stagione, forse a causa di un incremento degli abbandoni, popolano le vie del paese e sempre più spesso finiscono per essere vittime di avvelenamenti o investiti dalle automobili.

E’ stata pubblicata sulla piattaforma telematica M.E.P.A la Richiesta di offerta (R.D.O.) n. 2548759 per l’affidamento del servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e mantenimento in vita di cani randagi per un numero totale di 220 animali. La richiesta è aperta a tutti gli operatori economici che alla data di scadenza del termine, nonché il 27/04/2020, sono in possesso del requisito …









Leggi la notizia completa