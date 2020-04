Barreca (Federturismo): “Le vacanze d’estate? Vicino casa”

«Il turismo è stato il settore sempre più resiliente e, quindi, si risolleverà anche stavolta». Lo afferma il siciliano Antonio Barreca, direttore generale di Ferderturismo/ Confindustria a EuNews. Barreca non nasconde come la situazione è drammatica.

L’Italia è il primo Paese dell’UE per numero di aziende, piccole e grandi, attive nel settore. Sono ben 383.600, più di Francia (326.700), Spagna (308.000) e Germania (263.400), e fruttano al Paese il 13% del prodotto interno lordo, per giri d’affari attorno ai 232 miliardi di euro. L’Italia è anche ai primi posti per numero di persone impiegate nel settore, pari a 1,6 milioni per le sole persone attive nelle imprese. Se si aggiunge l’indotto, ci sono qualcosa come «4,2 milioni di persone che in Italia vivono grazie al turismo», spiega Barreca.

«Quest’estate – spiega Barreca – …









