Balli in strada e aggressione alla Polizia. Ecco cos’è successo a Petrosino

E’ stato convalidato l’arresto del 34enne di Petrosino che domenica ha aggredito gli agenti di Polizia intervenuti per mettere fine ad una festa, con balli di gruppo, non consentita dalle disposizioni anti-Coronavirus.

Insieme a lui è stato denunciato anche un altro ragazzo. Ai protagonisti dell’aggressione e agli altri partecipanti della festa è stata comminata la sanzione amministrativa prevista per il mancato rispetto delle misure di contenimento contro il Covid-19. Ecco come sono andati i fatti nella nota della Polizia.

Domenica di Pasqua, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Marsala, ha tratto in arresto M.G., classe 1986, per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

La vicenda si è svolta a Petrosino: in occasione dei controlli messi in campo dalla Polizia di Stato per verificare il rispetto, da parte della cittadinanza, delle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria nazionale, i poliziotti si …









