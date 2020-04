Volley. “Inevitabile la decisione Fipav di chiudere qui la stagione”. Parla Massimo Alloro

In questi giorni, la brusca decisione da parte della Fipav di certificare la chiusura della stagione 2019/2020, ha posto un interrogativo che gli appassionati di volley si fanno: ” Si è trattata di una misura felice assunta dalla Federazione Italiana Pallavolo di dichiarare conclusa la stagione di tutti i campionati in Italia ? “.

L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha messo sottosopra il mondo dello sport e del volley. Secondo il presidente della Sigel Marsala Volley, Massimo Alloro “a malincuore, si è trattata dell’unica scelta obbligata, non presentandosi le condizioni di massima sicurezza e prevenzione per gli atleti, staff, addetti ai lavori a causa del Covid-19 che sta attanagliando l’Italia. La decisione di non continuare a giocare è stata la scelta più logica. Ha prevalso il buon senso almeno nell’ottica di salvare il regolare inizio della prossima stagione Spiace soprattutto per i tifosi. Una notizia che non avremmo …









