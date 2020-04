Morto un uomo a Trapani. È successo stamattina, attorno alle 9: fatale un arresto cardiaco per un signore del 1968. L’uomo era da solo, quando ad un tratto si sarebbe accasciato al suolo: è successo in Piazza Cimitero. Inutile l’intervento del 118 che altro non ha potuto fare che constatare la morte. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia che ha attivato tutte le procedure del caso.









