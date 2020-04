Trapani: arrestato Salvatore Giacomazzo, è l’autore della sparatoria in via Mascagni

Ha esploso alcuni colpi di pistola nei confronti di un 39 trapanese al culmine di una lite nata per futili motivi e finita con l’aggressione e gli spari (qui il video).

Per questo motivo, per il reato di tentato omicidio è stato arrestato dai carabinieri di Borgo Annunziata, il 53enne trapanese Salvatore Giacomazzo, già noto alle forze dell’ordine.

I fatti si sono svolto il 9 aprile scorso, quando, in via Mascagni, il Giacomazzo, dopo aver colpito ripetutamente il suo antagonista con una spranga di ferro e averlo minacciato di morte, ha impugnato la pistola, caricata a salve e regolarmente provvista di tappo rosso, e ha esploso alcuni colpi verso la vittima che scappava verso la vicina Stazione dei Carabinieri di Borgo Annunziata.

Il 39enne, in evidente stato d’agitazione ha chiesto aiuto ai militari che si sono precipitati in strada dopo aver udito i colpi di pistola. Dopo pochi istanti, …









Leggi la notizia completa