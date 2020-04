Sanificazione ambienti: così una startup passa dalle serre agricole alla lotta al coronavirus

Fondata un anno fa a Trapani per ricavare acqua dall’umidità, ha già applicato il suo sistema a una serra. Ma il processo richiede anche la sanificazione da batteri e virus. Così la realtà innovativa sta usando la tecnologia di un’azienda americana per proporre soluzioni utili in tempi di Covid-19

È nata per risolvere i problemi legati alla siccità e sta provando ad affrontare quelli relativi alle misure di sanificazione dell’aria contro il coronavirus. Si chiama Saba Technology, è stata la prima startup innovativa fondata a Trapani, ha meno di un anno di vita e sta cercando di cogliere il “momentum” grazie a una partnership con un’azienda americana che propone macchinari per sanificare l’aria. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Come è nata e cosa fa Saba Technology

