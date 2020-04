Salemi. I Carabinieri denunciano un uomo per guida senza patente e vilipendio alle Forze Armate

I Carabinieri della Stazione di Salemi, hanno deferito in stato di libertà per i reati di guida con patente revocata e vilipendio alle forze armate, B.A., salemitano, cl.67, disoccupato e gravato da precedenti di polizia.

Nel corso di un controllo del territorio, l’uomo era stato fermato dai militari operanti mentre si trovava alla guida della propria autovettura, tuttavia, dagli accertamenti esperiti nelle immediatezze, i Carabinieri hanno accertato che non solo l’uomo era destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ma che il veicolo sul quale viaggiava era già sottoposto a sequestro amministrativo da alcune settimane, a seguito della medesima violazione. Data la reiterazione del reato, i militari hanno ritenuto opportuno affidare il veicolo ad un deposito giudiziario autorizzato ma tale circostanza ha indotto il denunciato a pubblicare sul proprio profilo di un noto social network, un video dai contenuti lesivi …









