Salemi, guida senza patente e con auto sequestrata. Poi offende i Carabinieri su Facebook

Non aveva la patente di guida e la sua auto era sotto sequestro amministrativo da alcune settimane. Viene sanzionato durante un controllo dai Carabinieri. Poi pubblica su Facebook un video pieno di offese ai militari dell’Arma. E’ stato così denunciato anche per vilipendio alle Forze Armate un uomo di Salemi, classe 67, disoccupato e con precedenti alle spalle.

Nel corso di un controllo del territorio, l’uomo era stato fermato dai militari operanti mentre si trovava alla guida della propria autovettura, tuttavia, i Carabinieri hanno accertato che non solo l’uomo era destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ma che il veicolo sul quale viaggiava era già sottoposto a sequestro amministrativo da alcune settimane, a seguito della medesima violazione. Data la reiterazione del reato, i militari hanno ritenuto opportuno affidare il veicolo ad un deposito giudiziario autorizzato ma tale circostanza ha indotto …









