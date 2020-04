Ryanair ci ripensa: niente rimborsi fino alla fine della crisi

Ryanair ha inviato una comunicazione ai passeggeri che desiderano un rimborso per il loro volo cancellato di aspettare fino alla fine della pandemia Covid-19 . Con un dietro front quasi spettacolare ecco che il vettore si rimangia la promessa fatta appena un paio di settimane fa.

I passeggeri Ryanair hanno ricevuto e-mail negli ultimi giorni nella quale si spiega che Ryanair «non sarà in grado di elaborare richieste di rimborso» prima della fine della crisi sanitaria.

In cambio, viene offerto un credito valido per dodici mesi.

Ryanair ha esteso fino a giovedì 16 aprile 2020 un programma di volo ridotto al minimo. Attualmente gestisce dodici rotte dalla sua base a Dublino , verso sette aeroporti britannici, nonché a Bruxelles, Amsterdam, Berlino-Schönefeld, Colonia e Lisbona. Da Londra-Stansted , il basso costo serve ancora Berlino, Budapest, Cork, Eindhoven e Lisbona.









