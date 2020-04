Riaperti a Marsala gli uffici postali nelle contrade

Sportelli adesso sicuri per clienti e impiegati

In una nota inviata alla Prefettura di Trapani e da questo Ufficio di Governo ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Trapani, Poste Italiane ha comunicato di avere provveduto a una specifica procedura di sanificazione dell’intera rete dei propri Uffici e all’installazione di pannelli schermanti in plexiglass, nonché al posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale, a tutela sia della clientela che dei dipendenti dell’Azienda.

Ciò di fatto ha reso possibile la riapertura di diversi Uffici Postali che erano stati chiusi poiché non in linea con le norme di sicurezza previste in questo periodo di emergenza Coronavirus.

Da ieri, dunque, sono di nuovo operativi a Marsala gli Uffici Postali di Contrada Birgi Nivaloro, 229, di contrada Ranna, 330, di contrada Sant’Anna, 239 e di Contrada Terrenove, 62H.

