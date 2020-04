Pantelleria, Articolo Uno chiede all’assessore Razza di intervenire sul punto nascite

L’appello lanciato dal sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo al ministro della salute Roberto Speranza per la riapertura del punto nascita dell’isola, è stato pienamente condiviso e sostenuto da Pippo Zappulla e Antonio Gandolfo, segretario regionale e segretario provinciale di ARTICOLO UNO.

L’annosa vicenda del reparto di ostetricia di Pantelleria, che ha operato a lungo in deroga fino al 28 febbraio scorso, adesso revocata dalla regione siciliana, presenta a causa della epidemia di COVID-19 in corso, un ulteriore e grave momento di criticità con evidenti rischi aggiuntivi alle condizioni di assistenza in favore delle donne e delle loro famiglie.

Per la riapertura della struttura del reparto di ostetricia, già dotato di adeguata strumentazione sanitaria, occorre assegnare e incentivare il personale medico, infermieristico ed ostetrico con le necessarie risorse per completare l’organico previsto in pianta. Allo stesso modo occorrerà organizzare la continuità terapeutica degli ammalati …









Leggi la notizia completa