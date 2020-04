Pane e pizza in casa, farina a ruba in tempo di Covid-19

In ogni tempo e in ogni luogo le guerre hanno portato morte e distruzione e hanno imposto ristrettezze e privazioni che riguardavano naturalmente anche la sfera alimentare. Da qui la paura, al momento dell’aprirsi dei conflitti, di non trovare presto più di che sfamare sé e la propria famiglia e la rincorsa all’accaparramento delle risorse, l’assalto agli spacci alimentari e ai magazzini, il desiderio da parte di chiunque di fare scorte in vista dei tempi peggiori che sarebbero presto arrivati. A iniziare dalla farina, per poi continuare con legumi e patate. Del resto, la carne, in passato, compariva ben poco sulle tavole.

Il tempo di coronavirus che stiamo vivendo non si può certo paragonare a quello dei conflitti mondiali, dove a seminare morti erano i fucili, le bombe, i cannoni ma anche, di conseguenza, la carestia e la fame. Questo tempo









