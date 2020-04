Palma Vitae OnLife, il nuovo progetto di Palma Vitae a sostegno delle donne

Palma Vitae, in questo periodo di emergenza per il coronavirus, ha messo in atto una serie di attività online per continuare a promuovere il messaggio contro la violenza sulle donne.

“In un tempo di emergenza come questo, in cui molte cose stanno cambiando, ci siamo rimodulate, trovando una formula alternativa per continuare quel percorso di attività ed eventi a servizio delle donne. In questo periodo di isolamento forzato” ci racconta la dott.ssa Giusy Agueli, presidente di Palma Vitae, “il problema della violenza domestica è sicuramente peggiorato, a causa della convivenza forzata. Questa è un’emergenza nell’emergenza, alla quale, abbiamo cercato di dare una risposta secondo lo stile della nostra associazione.

Intanto abbiamo riattivato una linea telefonica privata, 351 2438922, attiva tutti i giorni dalle 9,00 alle 13,00, per delle consulenze telefoniche, o per favorire qualche invio presso strutture presenti nel territorio. Parallelamente a questo, abbiamo …









Leggi la notizia completa