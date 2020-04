Medaglia d’Oro ai medici ed infermieri caduti in prima linea, petizione di Gioventù Nazionale

“Conferiamo la medaglia d’oro al valor civile a tutti i medici, gli infermieri e il personale in prima linea caduti nell’emergenza Covid-19.” Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, lancia una petizione online per dare supporto all’iniziativa. La proposta, accompagnata dalle firme dei cittadini, sarà presentata al ministro dell’Interno e al Presidente della Repubblica. La proposta è il conferimento della più alta onorificenza italiana al valore civile: la medaglia d’oro a tutti i medici, infermieri e a tutto il personale in prima linea che hanno perso la vita durante l’emergenza Coronavirus. “È il minimo che l’Italia possa fare per rendere onore a questi eroi moderni, i nostri “soldati” caduti nella guerra contro il virus.”

Ecco il link per firmare la petizione: http://chng.it/ …









Leggi la notizia completa