Marsala, Imex Italiana dona kit di imballaggio per il trasporto del tampone Covid-19

L’azienda Imex italiana Srl di Marsala – attiva da più di 40 anni nella fornitura di articoli e servizi per le aziende vitivinicole, olivicole ed agroalimentari in tutta la Sicilia – dona kit di imballaggio per il trasporto del tampone COVID -19, all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, ormai COVID-HOSPITAL.

L’iniziativa è stata supportata e coadiuvata dal consigliere comunale di Marsala, Ivan Gerardi, che con entusiasmo si è subito prodigato per fare da tramite con L’ASP di Trapani.

Questo kit di imballaggio, consegnato stamattina presso la sede distrettuale di Igiene e sanità pubblica a Marsala, secondo quanto previsto dalle normative europee, ha un triplice sistema di contenimento del tampone.

Le tre unità di contenimento sono certificate UN3373 e sono in grado di contenere ogni rischio di trasmissione del COVID-19 durante le varie manipolazioni, dal prelievo all’analisi in laboratorio.

