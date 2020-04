Marsala, Fab Lab Western Sicily produce e dona visiere protettive a sanitari e volontari

Il Fab Lab Western Sicily sezione di Marsala ha messo a punto la produzione a titolo gratuito di visiere protettive facciali open source da donare a personale ospedaliero, ai soggetti impegnati nei servizi di pubblica utilità e ai volontari che in questo periodo provvedono alla consegna dei beni di prima necessità ad indigenti ed anziani. Il progetto è un open source e reso pubblico per chiunque volesse replicarlo nella propria realtà locale.

In questa prima fase e alcuni imprenditori di Sicindustria di Trapani si sono offerti di acquistare l’occorrente per la produzione di una prima batteria di 500 pezzi. Per aumentare la produzione, inoltre, è stata appena lanciata una raccolta fondi che può essere supportata donando su questo link: www.paypal.me/fablabws o con una donazione all’Associazione no-profit FabLab@Sud, IBAN: IT93R0623001632000056829963.











