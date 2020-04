Mafia e politica a Trapani, rinviato il processo “Scrigno”

Rinviato al 12 maggio il processo Scrigno che si celebra innanzi al tribunale di Trapani.

A “giudizio” nove dei 29 indagati nell’ambito dell’inchiesta antimafia. Gli altri venti, infatti, hanno scelto il rito abbreviato o il patteggiamento, e saranno giudicati dal Gup di Palermo.

Molti i nomi eccellenti coinvolti nell’operazione messa a segno nel marzo 2019. Tra tutti quello di Paolo Ruggirello, ex deputato regionale, accusato di essere organico a Cosa nostra trapanese. E ancora Ivana Inferrera, ex assessore a Trapani. Il braccio destro di Ruggirello, Franceaco Todaro. Alessandro e Luigi Manuguerra (quest’ultimo nel frattempo deceduto), Vito Mannina. E poi esponenti di spicco del sodalizio mafioso come Pietro e Francesco Virga.

Questi i nomi dei coinvolti nell’inchiesta: Michele Alcamo, Antonino Buzzitta, Maria Stella Cardella, Pietro Cusenza, Antonino D’Aguanno, Vito D’Angelo, Tommasa Di Genova, Vincenzo Ferrara, Giuseppa Grignani, Vito Gucciardi, Stelica Jacob, Ivana Inferrera, Mario Letizia, …









