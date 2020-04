Libera, Arché e Orchestra Popolare donano cibo ai lavoratori migranti di Campobello

Il giorno di Pasqua tra solidarietà e vicinanza verso chi vive tra stenti e difficoltà e si trova lontano dal proprio paese di origine.

“Il presidio di Libera di Castelvetrano, quello di Marsala e le associazioni marsalesi Arché e Libera Orchestra Popolare, hanno distribuito i sacchetti spesa acquistati dai cittadini di Campobello di Mazara in favore del gruppo di lavoratori stagionali africani che vivono tra mille disagi e precarietà pur con ammirevole dignità.

Nizar Mosrati della Libera Orchestra Popolare di Marsala ha preparato couscous per tutti, nelle cucine che la Comunità F. A. R. O. ha messo a disposizione. Un piccolo segno per un augurio di buona Pasqua, scrive il coordinatore provinciale di Libera Salvatore Inguì”









